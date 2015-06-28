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اليوم.. دورة رياضية فى جامعة القناة بمشاركة عدد من لاعبى الإسماعيلى

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اليوم.. دورة رياضية فى جامعة القناة بمشاركة عدد من لاعبى الإسماعيلى اليوم.. دورة رياضية فى جامعة القناة بمشاركة عدد من لاعبى الإسماعيلى
تنظم اليوم الأحد إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القناة دورة كرة قدم على كأس رئيس الجامعة وكأس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتستمر حتى ٢ يوليو وذلك بالملعب الخماسى بالجامعة الجديدة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف فاتن السيد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الكابتن أحمد صالح، مدير إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب: أن هذه الدورة سنوية وتشارك فيها كليات الجامعة والهيئات الرياضية والأندية، وتأتى فى إطار نشر الروح الرياضية بين العاملين ولربط أواصر المحبة بينهم، مشيرا إلى أن الدورة تشمل جوائز عينية للثلاثة مراكز الأولى الفائزة ويحضرها لفيف من لاعبى النادى الإسماعيلى.

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