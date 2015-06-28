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اليوم.. نظر تجديد حبس إسراء الطويل وزميليها لاتهامهم بتكدير الأمن العام

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اليوم.. نظر تجديد حبس إسراء الطويل وزميليها لاتهامهم بتكدير الأمن العام اليوم.. نظر تجديد حبس إسراء الطويل وزميليها لاتهامهم بتكدير الأمن العام
تستكمل اليوم الأحد جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، والمتهمة فيها المصورة الصحفية إسراء الطويل وزميليها عمر محمد وصهيب سعد، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

ومن المقرر أن تنظر الجهات المختصة تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة، ومواجهتهم بتقارير فحص وتفريغ محتويات وحدات التخزين المحمولة "فلاش ميمورى" وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتى تم ضبطها بمنازل المتهمين وبحوزتهم، لبيان ما تحتويه وما إذا كانت له صلة بوقائع الاتهام المنسوبة إليه من عدمها.

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مصر 365