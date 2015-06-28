رئيس السودان يجرى اتصالين هاتفيين بأمير الكويت ورئيس تونس لإدانة التفجيرات

أجرى الرئيس السودانى عمر البشير، مساء السبت اتصالين هاتفيين بكل من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، أدان فيهما العمل الإرهابى والتفجيرات التى استهدفت المصلين بمسجد بمنطقة الصوابر بدولة الكويت، واستهداف سياحا فى أحد فنادق مدينة سوسة الساحلية بتونس.

وأكد البشير، إدانت السودان لهذه الأعمال الإرهابية ووقوفه إلى جانب كل من الكويت وتونس، ومساندته لجهودهما المبذولة لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب.

كما قدم البشير، التعازى للشعبين الكويتى والتونسى، وخاصة أسر الضحايا، داعيا الله العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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