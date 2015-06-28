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اليوم.. انطلاق مبادرة وزارة الثقافة فى أسوان بعنوان "صيف ولادنا"

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اليوم.. انطلاق مبادرة وزارة الثقافة فى أسوان بعنوان "صيف ولادنا" اليوم.. انطلاق مبادرة وزارة الثقافة فى أسوان بعنوان "صيف ولادنا"
تنطلق مساء اليوم الأحد، "مبادرة صيف ولادنا فكر وأبدع وابتكر ونافس"، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية عبد الواحد النبوى وزير الثقافة، ومحمد حافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئاسة محمد إدريس نجيب مدير عام فرع ثقافة أسوان.

وتبدأ فعاليات المبادرة بالعرض المسرحى "يا فيل يا ملك الزمان" على مسرح قصر ثقافة أسوان، بإشراف نجوى أحمد سيد، ويستمر لعرض لمدة يومين، بجانب برنامج رمضانى مكثف بجميع المواقع الثقافية التابعة للفرع.

على الجانب الآخر، نظم فرع ثقافة أسوان، مساء أمس السبت، محاضرة لذوى الاحتياجات الخاصة، ومسابقة فورية بمركز شباب بدر بمدينة أسوان، ومحاضرة عن (قيمة الصدق فى الإسلام) بقصر ثقافة حسن فخر الدين، ومحاضرة عن (الاعتكاف فى رمضان أصوله وآدابه) بقصر ثقافة كوم أمبو، ومحاضرة عن (الإعلام والوعى الدينى) ألقاها الشيخ عاطف عبد السلام بوزارة الأوقاف بقصر ثقافة السباعية، وأمسية شعرية، وإنشاد دينى ببيت ثقافة دراو.

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مصر 365