لقاء مفتوح وإفطار جماعى لنقابة المهندسين بالإسكندرية 30 يونيو

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية لقاء مفتوح مع الأعضاء لمناقشة اهم قضايا النقابة واخر المستجدت فيها يعقبه حفل إفطار بنادى شاطئ المهندسين، وذلك الثلاثاء القادم الموافق 30 يونيو.

وقالت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن اللقاء الشهرى للأعضاء هو فرصة كبيرة للتواصل مع المهندسين ودعم الترابط والتكاتف بين الأعضاء وانتهاز الشهر الكريم فى نشر الخير والتأخى بين الجميع.

ويقام حفل الإفطار بحضور المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين والمهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة، ومجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، ومهندسى الإسكندرية.