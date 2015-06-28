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اليوم.. الحكم فى استئناف ممدوح عباس على حبسه 3 سنوات لاتهامه فى قضية شيك

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اليوم.. الحكم فى استئناف ممدوح عباس على حبسه 3 سنوات لاتهامه فى قضية شيك اليوم.. الحكم فى استئناف ممدوح عباس على حبسه 3 سنوات لاتهامه فى قضية شيك
تصدر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة فى محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد سمير، صباح اليوم الأحد، الحكم فى المعارضة الاستئنافية المقدمة من رئيس نادى الزمالك السابق ممدوح عباس، على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بتوقيع شيك بدون رصيد.

يذكر أن الجلسة الماضية كانت قد أجلت، لحين ورود تقرير خبير البصمات، للتأكد من صحة توقيع "عباس" من عدمه.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت بحبس ممدوح محمد فتحى عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، 3 سنوات، لاتهامه بتوقيع شيك بدون رصيد لمسئولى نادى الجونة، فى صفقة انتقال اللاعب نور السيد إلى الزمالك.

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