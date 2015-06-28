ضبط 7 تجار مخدرات وبحوزتهم حشيش وبانجو وأسلحة نارية وبيضاء بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من ضبط عدد من تجار المواد المخدرة فى عدد من المراكز بالمحافظة خلال حملات أمنية.

تلقى اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية إخطارا من العقيد أحمد فاروق رئيس مباحث المديرية بالقبض على المدعو "محمد أ أ" عمره 28 عاما عاطل ومقيم بندر الجمالية، وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وزنت 600 جم + مبلغ 80 جنيها، وسلاح نارى (بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل أرقام 04643 + 10 طلقات من ذات العيار) بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 5127 / 2015 جنايات مركز الجمالية.

وتم ضبط "شريف إ إ" قشطة 33 سنة عاطل ومقيم قرية "الجزيرة" دائرة مركز الجمالية، وبحوزته 3 لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 6 كجم + مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول وسلاح نارى ( بندقية خرطوش محلى الصنع + 5 طلقات من ذات العيار) بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 5126 / 2015 جنايات مركز الجمالية.

كما تم ضبط "محمد ج ع" سن 35 عاطل ومقيم قرية "رأس الخليج " دائرة مركز شربين وبحوزته (3 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3 كجم، سلاح أبيض "مطواة" مبلغ 200 جنيها) بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 12285/ 2015 جنايات مركز شربين.

وتم ضبط "صبرى ص ه "سن 34 عامل ومقيم قرية "كفر الباز" دائرة مركز دكرنس، وبحوزته 2 لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 4 كجم + مبلغ 60 جنيها وهاتف محمول - سلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع + 2 طلقة من ذات العيار) بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 13420 / 2015 جنايات مركز دكرنس.

كما تم ضبط "أ م إ " سن 18 عاطل ومقيم قرية " بطرة " دائرة مركز طلخا، وبحوزته (7 لفافات ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 1 كجم ، 25 لفافة ورقية صغيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر وزنت20 جم ، سلاح أبيض "مطواة" ، مبلغ 700 جنيه)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9262 / 2015 جنح مركز طلخا.

وتم ضبط " ن ع أ س"28 عاطل ومقيم قرية "المعصرة" دائرة مركز بلقاس، وبحوزته 20 لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2 كجم مبلغ 170 جنيها وهاتف محمول وسلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع + طلقة من ذات العيار).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 12766/ 2015 جنايات مركز بلقاس.