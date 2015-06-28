ضبط 7 تجار مخدرات وبحوزتهم حشيش وبانجو وأسلحة نارية وبيضاء بالدقهلية

تلقى اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية إخطارا من العقيد أحمد فاروق رئيس مباحث المديرية بالقبض على المدعو "محمد أ أ" عمره 28 عاما عاطل ومقيم بندر الجمالية، وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وزنت 600 جم + مبلغ 80 جنيها، وسلاح نارى (بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل أرقام 04643 + 10 طلقات من ذات العيار) بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 5127 / 2015 جنايات مركز الجمالية.
وتم ضبط "شريف إ إ" قشطة 33 سنة عاطل ومقيم قرية "الجزيرة" دائرة مركز الجمالية، وبحوزته 3 لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 6 كجم + مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول وسلاح نارى ( بندقية خرطوش محلى الصنع + 5 طلقات من ذات العيار) بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 5126 / 2015 جنايات مركز الجمالية.
كما تم ضبط "محمد ج ع" سن 35 عاطل ومقيم قرية "رأس الخليج " دائرة مركز شربين وبحوزته (3 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3 كجم، سلاح أبيض "مطواة" مبلغ 200 جنيها) بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 12285/ 2015 جنايات مركز شربين.
وتم ضبط "صبرى ص ه "سن 34 عامل ومقيم قرية "كفر الباز" دائرة مركز دكرنس، وبحوزته 2 لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 4 كجم + مبلغ 60 جنيها وهاتف محمول - سلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع + 2 طلقة من ذات العيار) بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 13420 / 2015 جنايات مركز دكرنس.
كما تم ضبط "أ م إ " سن 18 عاطل ومقيم قرية " بطرة " دائرة مركز طلخا، وبحوزته (7 لفافات ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 1 كجم ، 25 لفافة ورقية صغيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر وزنت20 جم ، سلاح أبيض "مطواة" ، مبلغ 700 جنيه)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9262 / 2015 جنح مركز طلخا.
وتم ضبط " ن ع أ س"28 عاطل ومقيم قرية "المعصرة" دائرة مركز بلقاس، وبحوزته 20 لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2 كجم مبلغ 170 جنيها وهاتف محمول وسلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع + طلقة من ذات العيار).
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر 12766/ 2015 جنايات مركز بلقاس.