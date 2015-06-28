توقيف شخصين أفريقيين مشتبه فى انتمائهم للجماعات الإرهابية بمدينة بنغازى

أكد أحمد الخراز الناطق الرسمى باسم اللواء الأول مشاة التابع للجيش الليبى، إنه تم القبض على شخصين أفريقيين مشتبه فى انتمائهم للجماعات الإرهابية، بشارع عمرو بن العاص بمحور وسط البلاد فى مدينة بنغازى.

وقال الخراز فى تصريح له الليلة، إن عناصر الجيش سلموا المقبوض عليهما إلى جهات الاختصاص، بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهما.

وأضاف قائلاً إن "الجيش يتقدم بخطى ثابتة بكل المحاور، ولكن انتشار القناصة والعبوات الناسفة والمتفجرات هى التى تعرقل تقدم الجيش، ويكون التحرك بأوامر غرفة العمليات حتى لا يكون الجنود فريسة سهلة للقناصة".