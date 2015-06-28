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المغرب تدين الاعتداء على مصنع غاز بمدينة ليون الفرنسية

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المغرب تدين الاعتداء على مصنع غاز بمدينة ليون الفرنسية المغرب تدين الاعتداء على مصنع غاز بمدينة ليون الفرنسية
أدانت المملكة المغربية بقوة "الاعتداء الوحشى" الذى استهدف مصنعا للغاز الصناعي بمدينة "ليون" الفرنسية وتسبب فى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في بيان لها اليوم الأحد، أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع فرنسا حكومة وشعبا في مواجهة هذه الجريمة النكراء وفي جهودها المتواصلة للتصدى بحزم لآفة الإرهاب.

وجدد البيان رفض المغرب المطلق للإرهاب بكافة صوره وأشكاله كما دعا المجتمع الدولى إلى تكثيف وتنسيق الجهود من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد السلم والاستقرار والأمن في العالم.
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