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اليوم.. "جنايات الجيزة" تستكمل إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم

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اليوم.. "جنايات الجيزة" تستكمل إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم اليوم.. "جنايات الجيزة" تستكمل إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم
تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إعادة محاكمة المتهم طارق إبراهيم أحمد، والصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم فى مركز كرداسة.

كان المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم النيران عمدًا فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم .

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