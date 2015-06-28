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سقوط عاطل بسلاح نارى بنصر النوبة بأسوان

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سقوط عاطل بسلاح نارى بنصر النوبة بأسوان سقوط عاطل بسلاح نارى بنصر النوبة بأسوان
تمكن ضباط مباحث مركز نصر النوبة من ضبط عاطل بسلاح نارى وطلقات، وذلك خلال مأمورية ضبطية، وتم اقتياد المتهم لديوان المركز تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير ادارة البحث الجنائى بأسوان وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية قد تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط المدعو (عبد الناصر.ا)، 47 سنة، وبحيازته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 و(2)طلقة من نفس عيار السلاح المضبوط، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، تحرر له المحضر رقم (2 ) أحوال مركز نصر النوبة، وجارٍ عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق .
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مصر 365