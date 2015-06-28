سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالمحافظة.

تلقى اللواء عبد العظيم نصرالدين مديرأمن القليوبية، إخطارا من العميد سامى عبد الله بالواقعة

>وبالفحص تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، أنه حال مرور العميد سامى عبد الله مدير إدارة تأمين المستشفيات على الخدمات بمدينة بنها، وبجوار مدرسة الشبان المسلمين – دائرة قسم ثان بنها، تلاحظ وقوف مجموعة من الأشخاص بجوار سيارة نصف نقل حمراء اللون ويقومون بتحميل محتويات من محل لبيع وإصلاح إطارات السيارات بذات المكان وحال مشاهدتهم له حاولوا الفرار.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط "أنور .م" 28 سنة عاطل ومقيم – مركز زفتى – غربية السابق اتهامه في القضية رقم 132/8 جنح مركز قويسنا لسنة 2005م – سرقة و"احمد. ص" 19 سنة عاطل ومقيم – مركز زقتى – غربية المحكوم عليه هارب فى القضية رقم16531 جنح مركز زفتى لسنة 2014م – إيصال أمانة، الحكم 3 سنوات وبحوزتهما عدد [ 6 ] جنط سيارة، ضباط وحدة مباحث قسم ثان بنها، "محمد .ا " 25 سنة عاطل ومقيم مركز زفتى – غربية، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية (مخدرات ) آخرها القضية رقم 1704 جنايات مركز ميت غمر لسنة 2009 مخدرات، و"رامى.

>ش"26 عاطل ومقيم – مركز زفتى – غربية، وضبط بالسيارة [ عدد ( 4 ) جنط سيارة - عدد ( 17 ) إطار كاوتش مستعملة - مقص حديدى- كمبروسر هواء] وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة، جار تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى.