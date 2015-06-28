أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالقليوبية

Google+ Print
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالقليوبية سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالمحافظة.

تلقى اللواء عبد العظيم نصرالدين مديرأمن القليوبية، إخطارا من العميد سامى عبد الله بالواقعة
>وبالفحص تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، أنه حال مرور العميد سامى عبد الله مدير إدارة تأمين المستشفيات على الخدمات بمدينة بنها، وبجوار مدرسة الشبان المسلمين – دائرة قسم ثان بنها، تلاحظ وقوف مجموعة من الأشخاص بجوار سيارة نصف نقل حمراء اللون ويقومون بتحميل محتويات من محل لبيع وإصلاح إطارات السيارات بذات المكان وحال مشاهدتهم له حاولوا الفرار.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط "أنور .م" 28 سنة عاطل ومقيم – مركز زفتى – غربية السابق اتهامه في القضية رقم 132/8 جنح مركز قويسنا لسنة 2005م – سرقة و"احمد. ص" 19 سنة عاطل ومقيم – مركز زقتى – غربية المحكوم عليه هارب فى القضية رقم16531 جنح مركز زفتى لسنة 2014م – إيصال أمانة، الحكم 3 سنوات وبحوزتهما عدد [ 6 ] جنط سيارة، ضباط وحدة مباحث قسم ثان بنها، "محمد .ا " 25 سنة عاطل ومقيم مركز زفتى – غربية، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية (مخدرات ) آخرها القضية رقم 1704 جنايات مركز ميت غمر لسنة 2009 مخدرات، و"رامى.
>ش"26 عاطل ومقيم – مركز زفتى – غربية، وضبط بالسيارة [ عدد ( 4 ) جنط سيارة - عدد ( 17 ) إطار كاوتش مستعملة - مقص حديدى- كمبروسر هواء] وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة، جار تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365