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أهالى عزبة أبو سارى ينتشلون جثة طفل وشقيقته غرقا بترعة فى كفر الشيخ

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أهالى عزبة أبو سارى ينتشلون جثة طفل وشقيقته غرقا بترعة فى كفر الشيخ أهالى عزبة أبو سارى ينتشلون جثة طفل وشقيقته غرقا بترعة فى كفر الشيخ
انتشل أهالى عزبة أبو سارى التابعة لتفتيش أبو سكين بالحامول جثتى شحاتة محمد شحاتة 9 سنوات وشقيقته نهلة 6 سنوات، ويقيمان بذات العزبة من مياه الترعة المارة بالعزبة، وقررت النيابة دفنهما لعدم وجود شبهة جنائية .

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، إخطاراً من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بغرق محمد شحاتة 9 سنوات وشقيقته نهلة 6 سنوات، ويقيمان بذات العزبة عندما نزلا بالترعة المارة بالقرية للاستحمام ،ونظراً لعدم إجادتهما السباحة غرقًا وتمكن الأهالى من البحث عن الجثتين، واستخراجهما وبسؤال والدهما لم يتهم أحدًا وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثتين، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وبالعرض على النيابة قررت دفن الجثتين .
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