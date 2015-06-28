أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ السويس: تشغيل 150 شابا بإحدى شركات الحديد الشهر القادم

Google+ Print
محافظ السويس: تشغيل 150 شابا بإحدى شركات الحديد الشهر القادم محافظ السويس: تشغيل 150 شابا بإحدى شركات الحديد الشهر القادم
أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس على المسئولين بالشركة الوطنية إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الحديدية على ضرورة الاستفادة بتدريب العاملين بالشركة فى مجال اللحام العادى واللحام تحت الماء بمركز السويس ألمانيا للحام.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن المحافظ شدد أيضا على مدير عام العمليات بالشركة فى لقائه معه بضرورة تعيين أبناء السويس بالشركة وتم الاتفاق على أن يتم إجراء الاختبارات اللازمة لعدد (150) شابا من أبناء السويس، وذلك خلال شهر يوليو القادم لاختيار التخصصات المطلوبة بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بمحافظة السويس.

حضر اللقاء المهندس محمد عجمى مدير جهاز تشغيل الشباب والمهندس تامر عيد مدير عام عمليات الشركة والوفد المرافق له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365