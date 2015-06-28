محافظ السويس: تشغيل 150 شابا بإحدى شركات الحديد الشهر القادم

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس على المسئولين بالشركة الوطنية إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الحديدية على ضرورة الاستفادة بتدريب العاملين بالشركة فى مجال اللحام العادى واللحام تحت الماء بمركز السويس ألمانيا للحام.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار بيان صادر من الديوان العام أن المحافظ شدد أيضا على مدير عام العمليات بالشركة فى لقائه معه بضرورة تعيين أبناء السويس بالشركة وتم الاتفاق على أن يتم إجراء الاختبارات اللازمة لعدد (150) شابا من أبناء السويس، وذلك خلال شهر يوليو القادم لاختيار التخصصات المطلوبة بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بمحافظة السويس.
حضر اللقاء المهندس محمد عجمى مدير جهاز تشغيل الشباب والمهندس تامر عيد مدير عام عمليات الشركة والوفد المرافق له.