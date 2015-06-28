مصادر: هالة سلطان تتولى اليوم مهام أمين عام "القومى للأمومة والطفولة"

أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الدكتورة هالة سلطان أبوعلى، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تشارك اليوم الأحد، فى اللقاء التشاورى الذى ينظمه المجلس القومى للأمومة والطفولة لمناقشة الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2015 - 2020)، بصفتها أمينا عاما جديدا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، خلفا للدكتورة عزة العشماوى.

ومن المقرر أن تترأس اللقاء وزيرة السكان الدكتور هالة يوسف، ويشارك فيه الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأى العام، حيث تهدف الاستراتيجية القومية إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموى متكامل بتوفير خدمات أفضل، من أجل رفع جودة حياة الطفل المصرى وأسرته فى مرحلة ديمقراطية مهمة تأخذ فيها حقوق الإنسان والطفل موقعًا متقدمًا.

وزيرة السكان تجتمع بالعاملين بـ"الطفولة والأمومة" بعد إقالة عزة العشماوى