وزير النقل:استلام الدراسات النهائية لتنفيذ القطار السريع 31 يوليو المقبل

أكد المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الاتفاق مع شركة تشنا هابور الصينية على الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية النهائية للتنفيذ المرحلة الأول من مشروع القطار السريع الممتدة من الإسكندرية حتى القاهرة 31 يوليو المقبل.>وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تسلمت من الشركة الصينية الدراسة المبدئية، وأنها بدأت حاليا فى إعداد الدراسة النهائية التى ستشمل تكلفة التنفيذ الفعلية، التى سيتم التعاقد مع هذه الشركة بمقتضاها.>وقال وزير النقل أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لإعداد دراسات تنفيذ المرحلة الثانى من القطار السريع من القاهرة لأسوان، بجانب القطار السريع من الأقصر إلى الغردقة، لافتا إلى أن إسبانيا ترغب فى تمويل وتنفيذ المرحلة الثانىة من القطار السريع، بجانب القطار السريع بالغردقة.

- وزير النقل يلتقى وفدا إسبانيا لوضع خطة عمل لتنفيذ مشروع القطار السريع