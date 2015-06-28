عضو بـ"البحوث الإسلامية": الإخوان والسلفيون سبب انتشار العنف بالمنطقة

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن وقوع أعمال العنف فى الكثير من البلدان العربية سببها الأفكار التكفيرية من جماعة الإخوان، ومن بعض من ينتسبون للسلفية والذين يحرضون على العنف.

وأضاف الجندى لـ"اليوم السابع" أن مثل الأفكار الجماعات تبث أفكارا للشباب بأنه يجب قتل المخالفين له فى الدين أو المذهب، موضحا أن الدماء كلها معصومة ولا يجوز استباحتها أو قتلها، ولافتا إلى أن فتاوى استباحة الدماء أدت لتفشى الإرهاب فى المنطقة.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن على الدولة مواجهة تلك الأفكار بأفكار الإسلام الصحيحة، والوسطية، من خلال المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر والأوقاف، لمنع اقتناع الشباب بأفكار استباحة الدماء.

عضو بالبحوث الإسلامية للإخوان: عليكم التوقف عن استخدام الدين لتحقيق أهدافكم