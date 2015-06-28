توقعات الأبراج اليوم الأحد 2015/6/28

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/6/28

>امرأة الحمل تحب الرجل لأنه بطل يحب الجمال والفن والإبداع، قادر على الموت من أجل الحب، لبق خجول لا يكشف عن خبايا نفسه بسهولة، لا يمكنه أن يعيش وحيدًا ويقدر تضحيات الآخرين.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على المستوى العاطفى والاجتماعى

> حاول أن تبدع فى الحب كما تبدع فى حياتك مع الآخرين

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/6/28

>المرأة تحب رجل الثور لأنه يثير مشاعر سحرية لدى من يهفو إليه قلبه، ويرغب فى تحقيق كل أحلام وطموحات حبيبه بلا حدود، يكره كل ما هو خادع وغشاش ويتمتع بحاسة البحث عن الحقائق.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والاجتماعى

> دائمًا متوتر وقلق خصوصًا للمستقبل ودماغك تأخذك لأماكن بعيدة.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/6/28

>مولود برج الجوزاء تحبه المرأة لأنه لا يقبل الجدال فى الأمور التافهة رقيق وأنيق على نحو بسيط يعمل بجد ولا يعرف معنى التعب، رجل الثور شريف يحترم كلمته وواجبه ولا يخاف الخسارة.

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى والاجتماعى

>حاول أن تكون صديقًا لشريكتك، العشرة والحب والاحترام عوامل تكتمل بالصداقة.

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/6/28

>مولود السرطان تقدره المرأة لأنه متفاءل يحب الحياة قوى وغرامه له طبيعة ساحرة، هو مجنون بأفكاره لا يستعجل القرار، يستوعب كل شىء ويعرف مقاصد الآخرين عواطفك نبيلة وطاهرة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على المستوى العاطفى والاجتماعى

> قدرك أن تكون ذو جاذبية لكن لا تغتر بالمعجبين الذين يرغبون فى التقرب منك لهذه الصفة

حظك اليوم برج الأسد" يوم الأحد 2015/6/28

>لأنك جسور ومخاطر وتخطو خطوات واسعة إلى الأمام تحبك المرأة وأيضًا لأنك تحسن الدفاع والهجوم فى وقت واحد مسامح تحافظ على حرية من تحب والتقرب منك إحساس رومانسى جميل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على المستوى العاطفى والاجتماعى

>احذر من خطواتك المندفعة فقد تسبب لك المشاكل فى الحياة

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/6/28

>أحبك لأن عواطفك رومانسية ونبيلة وتملك جاذبية هائلة وعشق من الطراز الأول لديك أفكار خصبة وقوى البديهة الحياة معك هنية وسعيدة

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى العاطفى والاجتماعى

>لك جاذبية وعيون ساحرة تجتذب الجميلات فكن حذرًا، الجميلة دائما مغرورة.

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/6/28

>المرأة تحب رجل برج الميزان لأنه صادق يكره الخبث لديه كرم حاتمى نفسه راضية حازم لا يعرف الحيرة أو التردد مشاعرك سامية وجاذبيتك عالية مليء بالحنان وعاطفتك ناعمة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى العاطفى والاجتماعى

>يبدو عليك المثالية فى كل شىء، هذا ليس كافيًا لأن تكون الرجل المناسب أو البطل كما تقول صفات برجك.

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/6/28

> رجل العقرب تحبه المرأة لأنه يبحث عن الهدوء والسلام النفسى وتعامله مع الآخرين بطعم المحبة والود لا يخشى أى شىء فى أن يحقق أهدافه وطموحاته.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على المستوى العاطفى والاجتماعي

> كل ما لديك للآخرين فأحذر فأن غدر الأحبه والأصدقاء أشد ألمًا.

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/6/28

>أنت ناقد فى الحق وتستوعب سريعًا لذا تحبك المرأة وتقدرك أيضًا لأنك تحب الحقيقة وتعطى أصدقاءك بدون حساب ولا تنتظر مقابل لا تخشى المخاطر فى تحقيق أهدافك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على المستوى العاطفى والاجتماعى

>صديق مخلص ووفى ولكن لا تؤمن غدر الأصحاب

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/6/28

>شخصية مسيطرة على الأوضاع وتتمتع بقدرة عالية للتأثير على من حولك لهذا تحبك المرأة، أنت أيضًا منظم فى حياتك وتستطيع أن تنظم حياة الآخرين ببسمة وتخطيط ناجح.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على المستوى العاطفى والاجتماعى والعلاقة مع الآخرين

>تخطيطك غالبًا ما يكون للآخرين وليس لشريكك وهذا يمنع استمتاعك بالحياة معه.

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/6/28

>لديك غنى فى الأحاسيس والمشاعر توحى بالبساطة لذا تحبك المرأة، لديك أيضًا حنين دائم إلى الماضى الحالم يقال عليك أنت من زمن الماضى الجميل أنت عاطفى أكثر من أنك عاشق.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>تواجه مشاكل مع من حولك لأنك تعيش زمن مضى وانتهى

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/6/28

>ترتاح المرأة إلى حمايتك لهذا تحبك المرأة وتتخذك كمثل أعلى فى الحياة أنت صادق لا تفكر فى الخبث تبحث الانسجام فى كل شىء وتبحث عن المستحيل فى كل شىء وتحقق كل أحلامك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>أنت رجل محب لكل من حولك وتفوز المرأة التى ترتبط بك.

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