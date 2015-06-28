الجيش الجزائرى ينشر 12 الف عسكرى على طول الحدود مع تونس

رفع الجيش الجزائرى مساء السبت من درجة التأهب على طول الحدود التونسية الجزائرية على مسافة بطول 1000 كيلومتر، وصولا إلى مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية، على خلفية الاعتداء الإرهابى الذى استهدف فندقا سياحيا بمدينة سوسة التونسية.

وذكرت صحيفة " الخبر" الجزائرية فى عددها الصادر الاحد نقلا عن مصادر عليمة أن الاستراتيجية الأمنية التى يشرف عليها المركز المتقدم المتخصص فى مكافحة الإرهاب بجبل بودخان بولاية خنشلة، يتم تنفيذها منذ أكثر من ثلاثة اعوام، تشير إلى تواجد ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر من مختلف فصائل القوات المشتركة بين ولايتى تبسة ووادى سوف، وتمتد شمالا إلى غاية ولاية سوق أهراس وفى اتجاه ولايتى الطارف وعنابة.

وأوضح ذات المصدر، أن الحدود الشرقية للجزائر تعززت بتفعيل أكثر من 60 برج مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية متطورة تغطى كل منها مسافة 3.5 كيلومتر لمراقبة التحركات المشبوهة لمافيا التهريب و الإرهاب، وأن هذه القوات وضعت على أهبة الاستعداد التام للتصدى لأى طارئ أو محاولة لخرق الحدود من طرف عناصر القاعدة فى المغرب الإسلامى أو تنظيم الدولة الإسلامية الذى تبنى العملية الإرهابية الأخيرة بمدينة سوسة التونسية.