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فقدان الوزن يخفف آلام مرضى الربو البدناء

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فقدان الوزن يخفف آلام مرضى الربو البدناء فقدان الوزن يخفف آلام مرضى الربو البدناء
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن فقدان الوزن قد يساعد فى تقليل شدة الربو لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأوضح الباحثون بقيادة مؤلف الدراسة الدكتور سميتا باخلى، من مستشفى أوتاوا الكندية، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة بنسبة الضعف للإصابة بالربو من أولئك الذين لا يعانون من السمنة.

وأشار الباحثون إلى أن زيادة الوزن تترافق مع زيادة خطر الاصابة بالربو بنسبة 35%، وهذه نسبة مرتفعة للغاية، وتثير المزيد من القلق.

ووجد الباحثون أن البدناء الذين يعانون من الربو، أظهروا تحسنا كبيراً عند فقدان الوزن، إضافة إلى السيطرة على الربو وعلاجه وتحسن نوعية الحياة.

وأضاف الباحثون خلال هذه الدراسة قائلين، "كنا سعداء لرؤية تحسن كبير فى أعراض الربو، وكذلك نوعية الحياة لهؤلاء الأفراد الذين يعانون من أزمات الربو والسمنة معاً".

وقد جاءت نتائج الدراسة فى عدد يونيو من مجلة الصدر، كما نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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