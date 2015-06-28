مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

لقى، منذ قليل، شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم بالكيلو 127 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ف ط ب 365 "ملاكى" قيادة مينا بشرى أنس غبريال37 سنة تاجر، ومقيم باب الشعرية القاهرة والسيارة رقم ف ل أ 9612 "ملاكى"، قيادة كامل محمد حسن هلال 50 سنة سائق، مقيم العبور- قليوبية.

وتبين أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها على ذات الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى ووالده بشرى أنس غبريال، 67 سنة بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، وكذا إصابة 4 من مستقلى ذات السيارة سحجات وكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام، والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، حدثت تلفيات بالسيارتين، وأزيلت آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر 3892/2015 جنح وادى النطرون.