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تسمم عاملى نظافة بأحد مطاعم مارينا فى العلمين لشربهما مياها ملوثة

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تسمم عاملى نظافة بأحد مطاعم مارينا فى العلمين لشربهما مياها ملوثة تسمم عاملى نظافة بأحد مطاعم مارينا فى العلمين لشربهما مياها ملوثة
أصيب عاملا نظافة بأحد مطاعم مارينا بالعلمين، بحالة تسمم لشربهما مياها ملوثة، تبلغ لقسم شرطة مارينا، من مستشفى العلمين المركزى، بدخول عاملى نظافة بأحد مطاعم منتجع مارينا، إثر تناولهما مياه مخلوطة بسائل تنظيف عن طريق الخطأ.

استقبل المستشفى محمود عبد الرحمن (20 سنة) عامل نظافة بمطعم المنوفى الكائن بوابة 4 مارينا، مقيم بالجيزة، وربيع السيد ( 25 سنة) عامل نظافة، بذات المطعم مقيم بنى سويف، يعانيان من حالة إعياء شديد والآم بالبطن إثر تناول مادة سامة.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابين، أكدا أنهما تناولا مياها مخلوطة بمنظف عن طريق الخطأ مما أدى إلى إصابتهما ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم تحويل المصابين إلى المستشفى الجامعى بالإسكندرية لاستكمال العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى مارينا وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365