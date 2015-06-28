مصرع شخص وإصابة 2 فى تصادم سيارتين على طريق "العلمين - وادى النطرون"

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة نقل بمقطورة، كانت متوقفة على جانب الطريق، بالكيلو 55 طريق العلمين وادى النطرون.

أعلنت مديرية أمن مطروح، في بيان صحفى منذ قليل، أنه تبلغ لقسم شرطة الحمام بوقوع حادث تصادم سيارتين، بالكيلو 55 طريق العلمين وادى النطرون، ووجود متوفى ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6752 ب ص، ربع نقل قيادة جابر محمد (30 سنة) سائق، مقيم بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلي انحراف السيارة واصطدامها من الخلف بالسيارة رقم 284 س هـ ف، نقل بمقطورة رقم 642 ر أ ح، قيادة ربيع رأفت (38 سنة) سائق، مقيم بالجيزة أثناء توقفها على جانب الطريق للإصلاح لوجود عطل .

أسفر الحادث عن وفاة السيد عبد الحميد، ( 38 سنة ) عامل، مستقل السيارة الأولى، مقيم بالقليوبية، كما أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى، ومستقل آخر للسيارة الأولى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى للعلاج والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح الحمام، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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