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القبض على بلطجية سرقوا نجل رئيس الإسماعيلى

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القبض على بلطجية سرقوا نجل رئيس الإسماعيلى القبض على بلطجية سرقوا نجل رئيس الإسماعيلى
تعرض أحمد محمد أبو السعود، نجل رئيس الإسماعيلى إلى حادث اعتداء قبل عدد من البطلجية أثناء عودته منذ مدينة الرحاب على الطريق الصحراوى، وسرقوا سيارته ومتعلقاته الشخصية.

وأكد حسين أبو السعود، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى فى تصريحات خاصة، أن عدد من البطلجية تعرضوا لشقيقه على الطريق الصحرواى، أثناء عودته لمنزله وقاموا بسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية واعتدوا عليه بالضرب الجزء الخشبى بالسلاح الآلى وتركوه منفردًا.

وأضاف حسين أبو السعود، أنه تم القبض على البلطجية الذين ارتكبوا الواقعة فى نقطة كمين مدينتى وفى حوزتهم السيارة، مضيفًا أنه يجرون الفحوصات الطبية اللازمة من أجل الاطمئنان على شقيقه بعد الواقعة.

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مصر 365