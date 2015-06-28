محافظ مطروح: 1,3 مليون جنيه لصيانة خطوط الكهرباء

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية أمس السبت، أنه تم اعتماد مبلغ 1,3 مليون جنيه خطة صيانة لخطوط الجهد المتوسط بمطروح للعام المالى 2015/2016 فى إطار تحسين خدمة الكهرباء للمواطنين بكل أنحاء المحافظة.

وأضاف المهندس سعيد خليل مدير شركة كهرباء البحيرة بمطروح، أن الخطة تستهدف إحلال وتجديد صيانة خطوط الكهرباء، من خلال تركيب 2500 عازل كهربى و3 لوحات مفاتيح و83 سكينة كهرباء خارجية، بقدرة 400 أمبير جهد 22 ك.ف بعدة مناطق بمطروح، منها خط وادى الشعبة بالسلوم وخط الريف بالضبعة ومحولات مناطق رأس الحكمة والجراولة والبحوث، وخط روميل 3 ومدرسة التحرير وميكرويف سملا، والخط القبلى والبحرى بغرب مطروح.

وأكد محافظ مطروح أن ذلك يأتى فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المجالات خاصة فى القرى والتجمعات الصحراوية.