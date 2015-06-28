اليوم.. "التضامن" تصرف أول 3 قروض للمتعافين من الإدمان

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان اليوم الأحد، صرف شيكات بقيمة القروض للمتعافين من الإدمان، وذلك تمهيدًا لدمجهم فى المجتمع، وإيجاد مصدر دخل لهم يساعدهم على أعباء المعيشة، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمى للإدمان.

وأكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الصندوق سيسلم الشيكات لثلاثة معافين بقيمة القروض من بنك ناصر الاجتماعى، وذلك عقب دراسة المشروعات التى تقدموا بها، وهى "ميكروباص وكافتيريا فى أحد المستشفيات ومشروع تغذية".

وكانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن قد ترأست مجلس إدارة بنك ناصر وأقرت مبادرة بداية جديدة لمنح قروض للمتعافين من المخدرات، وإسقاط المديونية المستحقة على الشهداء من رجال الشرطة، كما وافق على قرض قيمته 100 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية لإطلاق مشروع تخريد الميكروباصات القديمة بالقاهرة وتمويل شراء ميكروباصات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

وزيرة التضامن: ندرس وضع حد أدنى للمعاشات والحكومة تتفهم ظروفهم