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إحباط هجرة 31 شخصا إلى إيطاليا عبر الإسكندرية بطريقة غير شرعية

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إحباط هجرة 31 شخصا إلى إيطاليا عبر الإسكندرية بطريقة غير شرعية إحباط هجرة 31 شخصا إلى إيطاليا عبر الإسكندرية بطريقة غير شرعية
أحبطت قوات حرس الحدود بالإسكندرية محاولة تهريب 31 شخصا إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير شرعية.

ورد لقسم الدخيلة المحضر المحرر بمعرفة حرس الحدود، يتضمن ضبط مركب صيد وعلى متنها عدد "31" شخصا جنسيات مختلفة (10 سوريين – 6 سودانيين و5 صوماليين – 2 إريتريين - 8 مصريين) أثناء تواجده بمياه البحر بمنطقة المكس دائرة القسم، أثناء محاولتهم السفر إلى دولة إيطاليا "هجره غير شرعية"، وعند ضبط المركب تمكن طاقم المركب من الهرب بالقفز بمياه البحر.

بمناقشة الأشخاص المضبوطين قرروا أن القائمين على تسفيرهم شخص يدعى "سيد ب" مقيم بدائرة القسم وآخر يدعى "السيد أ ج" مقيم فاقوس- محافظة الشرقية نظير مبلغ 2500 دولار أمريكى- أو مبلغ 25000 جنيه من كل منهم.

تم التنسيق مع "الأمن الوطنى" وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهمين، وتحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة وجار العرض على النيابة.

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مصر 365