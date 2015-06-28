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إحباط محاولة هجرة 51 إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر كفر الشيخ

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إحباط محاولة هجرة 51 إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر كفر الشيخ إحباط محاولة هجرة 51 إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر كفر الشيخ
تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 51 شخصًا من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر مياه البحر المتوسط عند منطقة بر بحرى التابعة لمركز البرلس متجهين لإيطاليا.

تم إلقاء القبض عليهم قبل استقلالهم مراكب والتوجه بهم لإيطاليا، وتبين أنهم "23سودانيًا و14سوريًا و14 أرتريًا"، وبمناقشتهم اعترفوا بأن وراء محاولتهم الهجرة غير الشرعية "علاء.ع.ا" من قرية بر بحرى التابعة لمركز البرلس وآخرين، لا يعرفونهم بتسفيرهم عبر عائمات الصيد نظير مال مالية من كل منهم.

كلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى عن الواقعة تنسيقًا مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وإدارة الأمن الوطنى، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365