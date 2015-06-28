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"الوفد": النشاط التجارى للأحزاب يجب أن يخضع لرقابة القانون

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"الوفد": النشاط التجارى للأحزاب يجب أن يخضع لرقابة القانون "الوفد": النشاط التجارى للأحزاب يجب أن يخضع لرقابة القانون
قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن النشاط التجارى للأحزاب يجب أن يخضع لنوع من الرقابة، وأن يكون نشاطا مرخصا وله فواتير رسمية وسجلات تجارية، موضحاً أن هذا النشاط إن لم يكن مقننا فهو يعتبر نوعا من أنواع التهرب الضريبى وكسرا للقانون.

وأوضح "الخولى" لـ"اليوم السابع" أن التواجد الحزبى يجب أن يكون فى شكل مؤتمرات وتواصل مع الجمهور والشارع، مؤكداً أن حزب الوفد نظم فى الفترة الأخيرة ثلاثة مؤتمرات جماهيرية منذ مطلع شهر رمضان الكريم وأن هذه المؤتمرات كان لها مردود كبير، لافتاً إلى أن الحزب ينظم مؤتمراً جماهيرياً غداً فى المحلة للعمل على عودة التواصل بين الحزب والجماهير والشارع المصرى.

وأشار "الخولى" إلى أن المؤتمرات التى نظمها حزب الوفد مؤخراً تستهدف القرى قبل المدن، وتصل إلى عمق أبعد فى الشارع المصرى وبين المجمهور.

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