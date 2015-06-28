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مصدر: الأجهزة الأمنية تلقى القبض على عضو هارب بـ"خلية الصورايخ"

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مصدر: الأجهزة الأمنية تلقى القبض على عضو هارب بـ"خلية الصورايخ" مصدر: الأجهزة الأمنية تلقى القبض على عضو هارب بـ"خلية الصورايخ"
كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على "عمر.م" المتهم رقم 27 فى أمر إحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الصواريخ، والتى تنظرها محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر والمؤجلة لجلسة 7 سبتمبر.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت أن عناصر التنظيم الإرهابى الذى يضم 36 متهمًا من بين المشاركين فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة والذين أحيلوا بالأمس إلى محكمة الجنايات، أعدوا مفرقعات ومتفجرات وصواريخ بهدف استعمالها ضد قوات الأمن من الشرطة والجيش، وأنهم استغلوا اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لاستقطاب المشاركين فيهما، وجمع التبرعات المالية من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها فى عمليات إرهابية فى البلاد.

وجاء بتحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بإنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وإدارة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثانى وحتى السادس، تولوا إنشاء وتأسيس خلية عنقودية تنبثق عن الجماعة، وإعداد وتأهيل أعضائها فكريًا وحركيًا وعسكريًا.


>تأجيل محاكمة 36 متهما فى قضية "خلية الصواريخ" لجلسة 7 سبتمبر

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