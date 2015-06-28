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هـــأارتس تنشر بيانا لداعش يهدد بإبادة المسيحيين بإسرائيل ويتجاهل اليهود

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هـــأارتس تنشر بيانا لداعش يهدد بإبادة المسيحيين بإسرائيل ويتجاهل اليهود هـــأارتس تنشر بيانا لداعش يهدد بإبادة المسيحيين بإسرائيل ويتجاهل اليهود
نشرت صحيفة "هــــأارتس" الإسرائيلية بيانا منسوبا لتنظيم "داعش" الإرهابى يتوعد فيه المسيحيين بالإبادة الجماعية وإخراجهم من مدينة القدس والبلدة القديمة فى شهر رمضان.

وأضافت الصحيفة أن البيان الصادر عن تنظيم" داعش" طالب المسلمين المقيمين فى إسرائيل بالإبلاغ عن أماكن تجمع المسيحيين، بزعم أنهم موالون لإسرائيل، وبزعم خيانتهم للعهدة العمارية.

وأوضحت الصحيفة أن بيان داعش هدد بتنفيذ هجمات إرهابية ضد المسيحيين في إسرائيل خلال شهر رمضان على أن تكون أول هذه الهجمات فى مدينة شعفاط وأحياء وأماكن تجمع المسيحيين، مهددا بتنفيذ هجمات إرهابية فى البلدة القديمة وكنيسة القيامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان الصادر عن داعش وعد المسلمين فى إسرائيل بأن هذه الهجمات تهدف لتطهير إسرائيل من المسيحيين، حتى يأتى عيد الفطر وتكون إسرائيل خالية من أى مسيحى.

يذكر أن البيان تجاهل توجيه أى تهديد لليهود فى إسرائيل وإنما وجه التهديد للمسيحيين فقط.

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مصر 365