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الكويت تعلن القبض على صاحب المنزل الذى آوى إرهابى تفجير مسجد بالبلاد

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الكويت تعلن القبض على صاحب المنزل الذى آوى إرهابى تفجير مسجد بالبلاد الكويت تعلن القبض على صاحب المنزل الذى آوى إرهابى تفجير مسجد بالبلاد
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن المعنية ألقت القبض على صاحب المنزل الذى آوى سائق المركبة الذى تولى توصيل الإرهابى إلى مسجد (الإمام الصادق) كاشفة عن أنه كويتى الجنسية.

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أجهزة الأمن تواصل جهودها للتوصل لمعرفة الشركاء والمعاونين فى هذا العمل الإجرامى، والوصول إلى جميع الحقائق وذكرت الوزارة فى بيان أن "التحقيقات الأولية أفادت بأن صاحب المنزل من المؤيدين للفكر المتطرف المنحرف".

ويأتى هذا بعد تمكن أجهزة الأمن المعنية من ضبط سائق المركبة، الذى يدعى عبدالرحمن صباح عيدان سعود الذى تكفل بتوصيل الإرهابى إلى مكان الحادث.

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