"الدمغة والموازين": مصادرة 80 كليو ذهب وفضة مغشوش منذ بداية العام

أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين، بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أنه تمت مصادرة 35 كيلوذهب و45 كيلو فضة غير مطابق للمواصفات القياسية، فى العديد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية، وذلك منذ بداية العام الحالى وحتى الآن.

وأضاف محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.

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