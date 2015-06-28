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وكيل التعليم بدمياط: توفير مدرسة للمتفوقين العام القادم

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وكيل التعليم بدمياط: توفير مدرسة للمتفوقين العام القادم وكيل التعليم بدمياط: توفير مدرسة للمتفوقين العام القادم
كلفت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط جميع قيادات المديرية بضرورة توفير صف ثانٍ من كوادر المديرية بجميع الإدارات لثقل خبراتهم وتأهيلهم لتولى العمل.

كما طالبت بالعمل على توفير الإنفاق الحكومى مؤكده أنه لن يصرف مليم واحد فى غير موضعه.

وأكدت مجاهد لـ"اليوم السابع" أن العام القادم سيشهد توفير مدرسة للفائقين من أبناء دمياط على غرار مدرسة الفائقين بالمعادى.
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