أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينة بنغازى

Google+ Print
إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينة بنغازى إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينة بنغازى
أصيب أربعة جنود من الجيش الليبى، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور القتال بمنطقة الليثى ببنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة بالمدينة الليلة، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين أربعة جرحى من جنود الجيش جراء الاشتباكات بمحور الليثى.

وأضافت البرغثى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للجنود وإصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، غادر المستشفى أثنان وهناك أثنان آخران تحت الملاحظة الطبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365