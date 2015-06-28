إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينة بنغازى

أصيب أربعة جنود من الجيش الليبى، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور القتال بمنطقة الليثى ببنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة بالمدينة الليلة، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين أربعة جرحى من جنود الجيش جراء الاشتباكات بمحور الليثى.

وأضافت البرغثى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للجنود وإصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، غادر المستشفى أثنان وهناك أثنان آخران تحت الملاحظة الطبية.

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