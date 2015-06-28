برناردينو ليون: ما ستتوصل إليه الأطراف الليبية هذا الأسبوع "سيكون نهائيا"

قال المبعوث الأممى الى ليبيا برناردينو ليون مخاطبا أطراف النزاع الليبى الموجودة فى المغرب، إن ما سيتم التوصل اليه هذا الاسبوع "سيكون نهائيا"، حسبما أفاد بيان رسمى منشور على الموقع الرسمى للبعثة الأممية ليلة السبت الأحد.

وجاء فى البيان أن ليون خاطب وفدى برلمانى طبرق وطرابلس اللذين اجتمعا لأول مرة على مائدة إفطار رمضانى فى منتجع الصخيرات "ما سيتحقق هذه المرة سيكون حلا نهائيا، وحتى لو بدا هذا الحل صعبا لكنى متأكد أنه سيكون الحل الصائب".

وأضاف ليون حسب المصدر نفسه "لدينا هذا الاسبوع، فلنجعل الأمر قابلا للتحقق، ودعونا لا ننتظر مزيدا من الوقت لنكن مرنين وبنائين خلال الأربعة أو خمسة أيام القادمة، وأنا متأكد أننا قادرون على تحقيق مبتغانا".

وفى ليبيا الغارقة فى الفوضى منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافى فى 2011، برلمانان وحكومتان واحدة فى طرابلس والثانية فى طبرق، وهى المعترف بها دوليا.

ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يوميا فى العديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليو 2014.