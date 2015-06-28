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السلطات السعودية: زلزالان بقوة 8.5 و 4.4 درجة يضربان تبوك

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السلطات السعودية: زلزالان بقوة 8.5 و 4.4 درجة يضربان تبوك السلطات السعودية: زلزالان بقوة 8.5 و 4.4 درجة يضربان تبوك
أعلنت السلطات مساء السبت عن وقوع هزتين أرضيتين فى منطقة تبوك شمال المملكة بلغت قوة الأولى5.8 درجة على مقياس ريختر بينما سجلت الثانية 4.4 درجة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدنى فى بيان صدر عنها أمس السبت "تلقيها إشعارا من هيئة المساحة الجيولوجية عن وقوع هزتين أرضيتين بمدينة تبوك الأولى فى الساعة 06:34 مساء والثانية فى الساعة 06:36 مساء".

وأشار الدفاع المدنى إلى أنه "لم يرد بمنطقة تبوك أى بلاغات ولم تحدث أى إصابات أو أضرار"، وأكد نشطاء أن سكان العاصمة المصرية القاهرة والأردن وعدد من محافظات السعودية شعروا بالهزة الأرضية.

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مصر 365

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