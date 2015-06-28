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الكويت: القبض على مالك سيارة أقلت إرهابي «مسجد الصوابر»

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الكويت: القبض على مالك سيارة أقلت إرهابي «مسجد الصوابر» الكويت: القبض على مالك سيارة أقلت إرهابي «مسجد الصوابر»

    نجحت قوات الأمن الكويتية أمس فى العثور على المركبة التي استقلها الإرهابي الذي فجر نفسه في حادث الاعتداء على جامع الإمام الصادق بمنطقة الصوابر الجمعة وهي مركبة صالون يابانية الصنع.

وأضافت الداخلية الكويتية، أنه تم إلقاء القبض على مالك المركبة التي استقلها الإرهابي إلى مكان الحادث والتي فر بها سائقها عقب وقوع التفجير مباشرة.

وقال مصدر أمني إن الكويت ألقت القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في ضلوعهم في تفجير مسجد الجمعة.

وفي تونس غادر آلاف السياح الأجانب امس في عمليات اجلاء غداة هجوم دامٍ على فندق في ولاية سوسة السياحية تبناه تنظيم داعش المتطرف وأسفر عن مقتل 38 شخصا غالبيتهم من البريطانيين.

وكانت تونس اعربت عن خشيتها من تنفيذ اعتداءات مع اقتراب الموسم السياحي واعلنت اتخاذ اجراءات امنية. وهددت مواقع متطرفة تونس بهجمات جديدة في الصيف. الى ذلك تستجوب السلطات الفرنسية عامل توصيل عمره 35 عاماً تعود أصوله إلى شمال أفريقيا ويشتبه بأنه نفذ هجوماً مروعاً قطع خلاله رأس رئيسه في العمل وحاول نسف مصنع كيماويات مملوك لشركة أميركية في جنوب شرق فرنسا.

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