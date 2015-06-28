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بالصور.. شارع الدقهلية بالإسماعيلية يغرق فى مياه الصرف الصحى

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يسبح شارع الدقهلية التابع لحى ثانى الإسماعيلية يوميا ومنذ بداية شهر رمضان فى بركة من مياه الصرف الصحى وتحديدا بعد الإفطار مباشرة وحتى صلاة التراويح، وذلك بسبب قيام عمال الصرف الصحى بترك مواسير السحب بدون إغلاق وذهابهم إلى منازلهم للإفطار، الأمر الذى أدى إلى إغراق الشارع بمياه الصرف الصحى حسب رواية أهالى الشارع لـ"اليوم السابع"، والذين أكدوا أن هذا الأمر يتكرر يوميا بعد الإفطار وفى شارع الدقهلية فقط.

وقال الأهالى إنهم توجهوا إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشكاوى حول هذه المشكلة ولم تتم الاستجابة لهم، ومازال الموقف مستمر ورائحة مياه الصرف الصحى تكدر حياة الأهالى وتصيبهم بالأمراض.
>مياه الصرف الصحى تغرق شارع الدقهلية -اليوم السابع -6 -2015
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مياه الصرف الصحى تغرق شارع الدقهلية

الشارع ملىء بمياه الصرف الصحى -اليوم السابع -6 -2015
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الشارع ملىء بمياه الصرف الصحى

عدم إغلاق مواسير السحب -اليوم السابع -6 -2015
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عدم إغلاق مواسير السحب


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