بدء القبول في «برنامج اللغة الإنجليزية المكثف» لخريجي كليات التقنية والاتصالات

جدة - ياسر الجاروشة

دعا نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني خريجي وخريجات الكليات التقنية والاتصالات للبنين والبنات بمحافظات المملكة للتسجيل في "برنامج اللغة الإنجليزية المكثف" الذي تنفذه المؤسسة ضمن برامجها لتطوير خريجيها، وذلك من خلال بوابة المؤسسة www.tvtc.gov.sa، ويستمر التسجيل الذي ينطلق اليوم الأحد حتى الخامس من شوال المقبل.

وأوضح "الزهراني" أن بداية التدريب في مراكز اللغة الإنجليزية ستكون في الثامن من ذي القعدة المقبل إن شاء الله ، مؤكداً أهمية البرنامج الذي ينفذ للمتدربين والمتدربات في اكتساب المهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات سوق العمل من خلال كادر تعليمي متخصص، منوهاً بأهميته كذلك في تطوير خريجي وخريجات الكليات من خلال التدريب الذي يستمر لمدة 21 أسبوعاً تنفذ على مدى فصلين تدريبيين يحصل المتدرب خلالها على مكافأة شهرية قدرها 1000 ريال، وبمعدل 30 ساعة أسبوعيا ليصبح إجمالي ساعات التدريب (630) ساعة، وأشار "الزهراني" إلى شروط الالتحاق بالبرنامج للمتدربين والتي تنطبق على المتدربات وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من في حكمهم، وحسن السيرة والسلوك، والحصول على الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو الاتصالات أو الكليات التقنية للبنات بالسعودية مع التفرغ التام للبرنامج وألا يكون قد أمضى أكثر من ثلاث سنوات على التخرج.

يذكر أن "برنامج اللغة الإنجليزية المكثف" سيتم تنفيذه للبنين في كليتي الاتصالات بالرياض وجدة والكليات التقنية في خميس مشيط، حائل، بريدة، تبوك، الباحة، جازان، ونجران، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة. بينما يتم تنفيذه للبنات في الكليات التقنية بالرياض، جدة، المدينة المنورة، بريدة، تبوك، والأحساء. كما تعمل المؤسسة على توسيع نطاقه لتنفيذه مستقبلاً في المدن الأخرى.