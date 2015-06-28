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مشروع إفطار صائم بعفيف يستهدف ثلاثة آلاف صائم يومياً

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مشروع إفطار صائم بعفيف يستهدف ثلاثة آلاف صائم يومياً مشروع إفطار صائم بعفيف يستهدف ثلاثة آلاف صائم يومياً
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مشروع إفطار صائم في عفيف

عفيف - محمد الراشد

    اعتادت جمعية البر الخيرية في محافظة عفيف في شهر رمضان المبارك على تنفيذ مشروع افطار صائم.

وقد بدأت الجمعية مع مطلع هذا الشهر إقامة ستة مواقع لمشروع افطار صائم خمسة داخل مدينة عفيف قي مواقع تم اختيارها وفق دراسة روعي فيها الكثافة العمالية وعابري السبيل وسادس المواقع اختير له بلدة الحوميات 100كم جنوب عفيف لخدمة عابري الطريق السريع الرياض - مكة المكرمة.

وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية في محافظة عفيف محمد بن علي العبدان أن هذا المشروع أصبح من المشروعات الرئيسية التي تحرص على تنفيذها الجمعية في هذا الشهر الفضيل ويقدم هذا المشروع خدمات افطار صائم لاكثر من 3000صائم يومياً.

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