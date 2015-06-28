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الحملة الوطنية توزع 11 ألف وجبة إفطار على النازحين في الداخل السوري

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الحملة الوطنية توزع 11 ألف وجبة إفطار على النازحين في الداخل السوري الحملة الوطنية توزع 11 ألف وجبة إفطار على النازحين في الداخل السوري
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عدد من أسر وأطفال الأشقاء السوريين يستفيدون من مشروع الحملة

عرعر - جاسر الصقري

    وزعت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية 11 ألف وجبة إفطار على النازحين السوريين في ريف حلب وإدلب وحماة الشمالي في الداخل السوري؛ وذلك ضمن مشروع الحملة الرمضاني "ولك مثل أجرة" ضمن المرحلة السادسة والسابعة عشرة .

وأكد خالد السلامة مدير مكتب الحملة بتركيا بأن الحملة مستمرة في تأمين الكميات المخصصة من وجبات الإفطار الرمضانية للأشقاء النازحين في المحافظات السورية الشمالية وأريافها، حيث يستمر توزيع 11 ألف وجبة إفطار رمضانية للنازحين بمدينتي حلب وإدلب وريفهما، إضافة لريف محافظة حماة الشمالي، حيث شهدت وما زالت هذه المحافظات تشهد تدفقاً مستمراً للنازحين من المناطق المجاورة وأهمها محافظة الحسكة شمال شرق سورية جراء تطورات الأحداث الأخيرة هناك.

من جانبه أوضح وليد الجلال مدير مكتب الحملة في لبنان بأن الحملة ومن ضمن المحطتين السادسة عشرة استهدفت عدد 750 عائلة سورية من أسر الأشقاء اللاجئين في منطقة شبعا أقصى جنوب لبنان، لافتاً بأن التوزيع لاقى أصداء إيجابية في أوساط الأشقاء اللاجئين السوريين، الذين ثمنوا الحرص الكبير والملموس من أشقائهم الشعب السعودي الكريم.

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