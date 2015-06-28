برنامج «إتقان المحاريب» لأئمة المساجد.. في شمال الرياض

نظم المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض لأئمة المساجد بشمال الرياض البرنامج التدريبي "إتقان المحاريب" لمدة يومين من أجل تأهيلهم لإمامة المصلين، وخاصة في صلاة التراويح.

وتم عقدها بقاعة المحاضرات في مقر المكتب بحي المحمدية، بالتعاون مع مركز إجلال للدراسات والاستشارات.

وأوضح نائب مدير المكتب الشيخ عبد الحكيم الجاسر أن البرنامج اشتمل على إقامة دورتين، الأولى بعنوان: "الإمام والمسجد" والثانية بعنوان: "الإمام والتراويح" مدة كل دورة 5 ساعات تدريبية.

مشيراً الى أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين بصفات الإمام الناجح، واكتسابهم مهارات الأداء والقراءة في صلاة التراويح، وزيادة عدد المؤهلين لإمامة المساجد وصلاة التراويح ممن تحتاجهم الجهات ذات العلاقة. وقدم دورة "الإمام والتراويح" الشيخ يوسف الدوسري، وقدم دورة "الإمام والمسجد" الشيخ عادل الوهيبي.

وبلغ عدد أئمة المساجد الذين حضروا البرنامج 30 إماماً.

وفي ختام البرنامج قام الشيخ عبدالحكيم الجاسر بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.