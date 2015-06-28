الدفاع المدني: 63 مركزاً ووحدة موسمية لمباشرة البلاغات والحوادث.. بالعاصمة المقدسة

استحدثت المديرية العامة للدفاع المدني ضمن استعداداتها لتنفيذ خطة شهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة خلال هذا العام 27 مركزاً ووحدة موسمية واخرى متحركة اوقات الذروة إلى جانب 36 مركزاً ميدانياً اساسيا للتدخل السريع ومباشرة البلاغات عن الحوادث في جميع أحياء مكة المكرمة والمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام وكافة الطرق السريعة والرئيسية التي يسلكها المعتمرون والمصلون باتجاه الحرم المكي الشريف.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي أن استحداث هذا العدد من الوحدات والفرق الموسمية الثابتة والمتحركة، يأتي في إطار تطوير خطة انتشار وحدات الدفاع المدني المجهزة بالآليات والمعدات للتعامل مع كافة الحالات الافتراضية التي تتعلق بسلامة المعتمرين طوال شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث التي تدخل في نطاق عمل الدفاع المدني.

وأشار اللواء المطرفي إلى أن قائمة الوحدات الموسمية تضم 5 وحدات تابعة لشعبة الدفاع المدني بالعزيزية وثلاث وحدات في حجز طريق مكة - جدة وحجز الرصيفة وحجز الشرائع ووحدة بمواقف "كدي" ووحدة متحركة بحي "الخرزة" ووحدة حجز الحرمين وثلاث وحدات موسمية اخرى تابعة لشعبة الدفاع المدني جنوب المنطقة المركزية في المسيال والمصافي واجياد السد، بالإضافة إلى تخصيص وحدة للعمل بمركز توسعة الحرم الشريف ووحدتين موسميتين لكل من مركز المشروعات التطويرية وجبل الكعبة شمال المنطقة المركزية، إلى جانب 12 وحدة للتدخل السريع سيارات و7 مجموعات رئيسية للدراجات النارية تم توزيعها في ميادين محورية تتيح التحرك بانسيابية لتغطية عدة مناطق في آن واحد ووحدات للتعامل مع حوادث المواد الخطرة.

وأضاف اللواء المطرفي ان الخطة تتضمن مشاركة قوة للدفاع المدني بالمسجد الحرام حيث تتمركز في قرابة 25 نقطة داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية لتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى نشر مجموعة من دوريات السلامة لمتابعة اشتراطات السلامة في منشآت إسكان المعتمرين وكافة المواقع التي يرتادونها مثل المطاعم والمراكز التجارية وغيرها والإزالة الفورية لأي مخالفات قد تظهر أثناء أعمال المسح الوقائي.

وأهاب اللواء المطرفي بالإخوة المواطنين والزوار التعاون مع الدفاع المدني وإفساح المجال لآليات الطوارئ حرصا على مبدأ سرعة الاستجابة مع اهمية اتباع كافة تدابير واشتراطات السلامة في كافة المواقع والمساكن تحقيقاً لمبدأ السلامة للجميع.