سفارة المملكة في هانوي تودع عدداً من موظفيها

الطائف - هلال الحارثي

ودعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام عدداً من موظفي السلك الدبلوماسي العاملين فيها بعد أن أتموا فترة عملهم، ثم صدرت قرارات نقلهم إلى بعض ممثليات المملكة في دول أخرى.

وحضر سفير المملكة لدى فيتنام دخيل الله الجهني، حفل التوديع، وقدم لهم هدايا تذكارية، وخطابات شكر وتقدير، على ما بذلوه خلال عملهم في السفارة، متمنياً لهم التوفيق في مهماتهم القادمة.