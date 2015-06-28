وزير البلديات يوقع 24 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 600 مليون ريال

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عقودا ل 24 مشروعاً بلدياً جديداً في كل من العاصمة المقدسة والشرقية والأحساء وجدة وعسير والقصيم ونجران والباحة وجازان بتكلفة إجمالية بلغت 638,981,265 ريالا، واختصت هذه المشروعات بتصريف السيول وتطوير الحدائق والنظافة.

وتضمنت المشروعات الموقعة لصالح منطقة مكة المكرمة توقيع عقود تصريف مياه الأمطار بمنطقة العسيلة، بإجمالي تكلفة قدرها 94,097,500ريال، وتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمحافظة الجموم بتكلفة قدرها 41,496,000 ريال.

وشملت مشروعات المنشآت الجديدة مشروع تنفيذ وتجهيز مبان بمكة المكرمة بتكلفة قدرها 59,430,752 ريالا، وتضمنت المشروعات الجديدة إنشاء وتطوير عدد من الحدائق كمشروع صيانة وري الحدائق والمزروعات شمال وجنوب جدة بتكلفة قدرها 125,427,266 ريالا، ومشروع تحسين أوضاع المقابر ومغاسل الموتى بمحافظة جدة بتكلفة قدرها 14,521,720 ريالا.

وفي المنطقة الشرقية شملت قائمة المشروعات البلدية الجديدة مشروع إنشاء مكتب لإدارة المشروعات للإشراف على أعمال التعمير بالمنطقة الشرقية بتكلفة قدرها، 41,083,356 ريالا، ومشروع إنشاء حدائق وممرات مشاة بمحافظة القطيف بتكلفة قدرها 4,241,861 ريالا. ومشروع جمع ونقل النفايات لمدينتي سيهات وعنك وقرى القطيف الجنوبية للخمس السنوات القادمة بتكلفة قدرها 89,999,999 ريالا.

وتتواصل عقود المشروعات بالمنطقة الشرقية بإنشاء مختبر مركزي للمراقبة وضبط الجودة بالقطيف بتكلفة قدرها 3,090,000 ريال، ومشروع استكمال ردم وتسوير المقابر وإنشاء مغاسل موتى بالمدينة ذاتها بتكلفة قدرها 3,888,000 ريال، ومشروع تسوير مقابر وانشاء مغاسل موتى بمدينة البطحاء وقراها بمحافظة الأحساء بتكلفة قدرها 996,480 ريالا.

فيما شملت المشروعات التي وقع عقودها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية في مجال درء أخطار السيول والإنشاءات بمنطقة القصيم توقيع عقد مشروع إنشاء خطوط تصريف السيول بطريقة الدفع النفقي في بريدة بتكلفة قدرها 51,684,276 ريالا، ومشروع درء أخطار السيول بالمذنب بتكلفة قدرها 2,984,822 ريالا. ومشروع مبان لبلدية العمار بتكلفة قدرها 6,413,307 ريالات، ومشروع إنشاء مباني الاحتفالات بالمنطقة ذاتها بتكلفة قدرها 7,494,893 ريالا.

فيما تضمنت قائمة مشروعات أمانة منطقة عسير مشروع إنشاء حدائق وساحات بلدية وممرات مشاة وملاعب ببارق بتكلفة قدرها 3,999,968 ريالا، وإنشاء أسواق ومسالخ بمحافظة بيشة بتكلفة قدرها 6,700,000 ريال.

وشملت العقود مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في بلدية محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة بتكلفة قدرها 15,292,630 ريالا، ومشروع درء أخطار السيول في بلدية العارضة بمنطقة جازان بتكلفة قدرها 4,026,900 ريال.

بالإضافة إلى أعمال تسوير وإنشاء مقابر بجازان بتكلفة قدرها 3,993,275 ريالا، وتطوير وأعمال مستحدثة لمشروع إنشاء مركز حضاري بثأر بمنطقة نجران، بتكلفة قدرها 429,285 ريالا.

ومشروع إنشاء مبنى بلدية حفر الباطن بالمنطقة الشرقية بتكلفة قدرها 47,500,000 ريال، إضافة إلى توقيع عقد الحراسات الأمنية لمبنى الوزارة بالمعذر بمدينة الرياض بتكلفة قدرها 10,188,975 ريالا.

وتأتي هذه المشروعات حرصاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية على تلبية احتياجات المواطنين من المشروعات والخدمات البلدية وتوفيرها لهم في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، بما يكفل تحسين مستوى الخدمات البلدية التي تتواكب مع النهضة العمرانية التي تعيشها بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.