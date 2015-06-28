مشاكل ضغط الدم فى العشرينات ترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب فى سن 50

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة وخطيرة للغاية، حيث أفادت أن الكثير من الناس الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم بشكل طفيف خلال سن الـ 20 هم أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب فى سن الــ 50.

ويقول الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب يشير إلى ضعف فى قدرة القلب على ضخ الدم فى الشرايين بمنتصف العمر، وهذا يؤدى إلى الإصابة بفشل القلب لاحقاً.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور جواو أسيليما، مدير قسم أمراض القلب فى جامعة جونز هوبكنز فى جامعة بالتيمور، ماريلاند، أن التعرض المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم فى مرحلة الشباب، يرتبط مع ضعف القلب بعد 25 عاماً.

وأوضح الباحثون أن ضغط الدم الصحى لدى البالغين أقل من 120 ملليمتر من الزئبق الانقباضى وأكثر من 80 ملم زئبق فى الانبساطى، ويتم تشخيص الإصابة بارتفاع ضغط الدم عندما يصل إلى 140/90 مم زئبق أو أكثر.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات 2479 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاماً ، وتم تقييم ضغط الدم لديهم سبع مرات على مدى السنوات الـ25 المقبلة.

وجد الباحثون أن مع مرور الوقت، فإن ارتفاع ضغط الدم فى الشرايين يسبب سماكة وظهور ندبات مما يجعل من الصعب على القلب أن يضخ الدم، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى قصور فى القلب.

وأضاف الباحثون أن عوامل الخطر الأخرى التى تسبب مشاكل القلب فى مرحلة الطفولة، تتضمن تدخين الوالدين، لكن الحفاظ على الوزن الصحى، والسيطرة على كمية الملح وممارسة النشاط البدنى، تعتبر أمور هامة لجميع الأشحاص لتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم.