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توصيات بمنع ملء البالونات بغاز الهيليوم لأنه مهم طبيا وقد ينفد قريبا

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توصيات بمنع ملء البالونات بغاز الهيليوم لأنه مهم طبيا وقد ينفد قريبا توصيات بمنع ملء البالونات بغاز الهيليوم لأنه مهم طبيا وقد ينفد قريبا
أوصت الرابطة الطبية البريطانية BMA بإيقاف استخدام غاز الهيليوم لملء البالونات لأغراض الترفيه خلال الحفلات والأفراح والفعاليات المختلفة، نظراً لأن ذلك يعد إهدارا لواحد من أهم الغازات الحيوية فى العالم ويحد من الاحتياطى الاستراتيجى له، مشددين على أن غاز الهيليوم قد ينضب قريباً مع استمرار ذلك الإهدار والإسراف فى استخدامه بلا طائل، وبالتالى لن يستفيد العالم من تطبيقات استخدامه فى مجال الصحة.

وأشار الدكتور توم دولفين، خلال المؤتمر السنوى للرابطة الطبية البريطانية والذى عقد مؤخراً بمدينة ليفربول الإنجليزية أن الهيليوم يعد من الغازات الهامة جداً وله استخدامات حيوية فى المجال الطبى، حيث يستخدم فى تبريد أجهزة أشعة الرنين المغناطيسى " MRI "، وكما يتم خلطه مع الأكسجين لتكوين غاز الهليوكس والذى يستخدم كمساعد لعملية التنفس خلال العمليات.

وأوضح التقرير أن غاز الهيليوم يستغرق ملايين السنين قبل أن يتكون داخل الأرض ثم يتم استخراجه منها بعد ذلك، ويوجد أكثر من نصف إمداداته فى العالم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة أصدرت قانوناً فى عام 1996 ـ يتيح لها بيع غاز الهيليوم إلى أى دولة فى عالم، وذلك بهدف دعم اقتصادها وزيادة واردات ، وهو ما يقلل من إمدادات الغاز الحيوية.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر يونيو الجارى.

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مصر 365

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