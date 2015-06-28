تناول السلطة واللحوم قبل الأرز يعزز الشبع ويضبط سكر الدم

كشف فريق من الأطباء بجامعة ويل كورنيل الأمريكية عن إحدى النصائح الهامة والمثيرة للغاية للسيطرة على الوزن وتعزيز الشعور بالشبع، وأيضاً لضبط مستويات السكر فى الدم.

وأوصى الباحثون بتناول الخضراوات بأنواعها المختلفة "السلطة" والبروتينات والتى تتمثل فى اللحوم الحمراء ولحوم الطيور والبقوليات قبل البدء فى أكل الكربوهيدرات، والتى تتمثل فى الخبز والأرز والمكرونة، مؤكدين أن ذلك يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وكما أن له فوائد رائعة فى مساعدة مرضى السكر فى السيطرة على مستويات الجلوكوز فى الدم، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن تناول البروتينات فى بداية الوجبة يساهم فى إبطاء امتصاص السكريات الموجودة فى الكربوهيدرات وتأخير وصولها للدم، وهو ما يساهم فى منع حدوث الارتفاع السريع لمستويات السكر فى الدم، وكما يساهم فى تعزيز الشعور بالامتلاء والوقاية من الشعور بالجوع .

وكشفت التجارب التى خضع لها مجموعة كبيرة من الأشخاص أن تناول الخضراوات والبروتينات فى بداية الوجبة يساهم فى خفض مستويات سكر الدم بنسبة 29% عقب مرور نصف ساعة مقارنة بالأشخاص الذين قاموا بتناول الكربوهيدرات فى بداية الوجبة.

نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Diabetes Care"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر يونيو الجارى.