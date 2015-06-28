FDA تصدق على استخدام عقار "كينجريل" خلال عملية القسطرة التاجية PCI

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخراً على استخدام أحد الأدوية المضادة لتجمع الصفائح الدموية خلال إحدى عمليات القلب الشائعة التى تعرف باسم القسطرة التداخلية التاجية أو التدخل التاجى عبر الجلد "PCI".

ويعرف هذا العقار باسم "كينجريل Kengreal " ، ويحتوى على المادة الفعالة "كانجريلور cangrelor"، ويحصل عليه المرضى البالغون عبر الحقن الوريدى حيث يتمتع بخواص مضادة للصفيحات، غيمنع تكوين الجلطات الدموية الضارة داخل الشرايين التاجية، وهى الأوعية الدموية التى تغذى عضلة القلب وتمدها بالدم.

وكشف التقرير الذى نشر مؤخراً على موقع المنظمة الأمريكية أن عمليات القسطرة التاجية يخضع لها حوالى 500 ألف شخص داخل الولايات المتحدة فقط حسب إحصاءات مراكز مكافحة الأمراض "CDC"، لافتاً أن عقار كينجريل يساهم فى منع الصفائح الدموية من التجمع معا، وهو ما يحد من خطر المضاعفات التى تنجم عن عملية القسطرة التاجية، ومن أبرزها الإصابة بأزمة قلبية أو حدوت تجمعات دموية وجلطات حول الدعامة، التى تستخدم فى توسيع الشرايين التاجية الضيقة.

وخضع أكثر من 10 آلاف شخصاً للتجارب الإكلينيكية الخاص بعقار "كينجريل"، وكانت النتائج إيجابية للغاية، حيث ساهم الدواء فى الحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية، وكما قلل فرص اللجوء إلى إجراء عمليات إضافية للتخلص من الجلطات حول الدعامة.